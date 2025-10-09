Balloons Event Show : le sud accueille le premier festival de montgolfières en Tunisie

La Tunisie s’apprête à vivre une expérience inédite avec le lancement du Balloons Event Show, le premier festival international de montgolfières du pays, prévu du 24 octobre au 1er novembre 2025.

Organisé entre Djerba, Douz et Tozeur, cet événement spectaculaire marquera le coup d’envoi de la saison du tourisme saharien. Au programme : un ciel animé par des montgolfières, des paramoteurs et des drones, offrant des panoramas saisissants au lever et au coucher du soleil. Au-delà de son aspect visuel, le festival s’inscrit dans une démarche de promotion du tourisme durable et de valorisation des régions du sud telles que Kébili, Médenine et Tataouine. Selon Mohamed Mehdi Haloui, directeur général de l’ONTT, cette initiative s’inscrit dans une stratégie visant à diversifier l’offre touristique tunisienne, en explorant des créneaux comme le ballooning et la photographie aérienne.

Pour Dorra Miled et Ahmed Bettaieb, représentants des fédérations hôtelière et touristique, le Balloons Event Show constitue une opportunité unique de prolonger la saison touristique, de stimuler l’économie régionale et de renforcer la coopération entre les acteurs publics et privés. Ce rendez-vous, appelé à devenir annuel, ambitionne de positionner la Tunisie parmi les destinations méditerranéennes les plus innovantes et attractives.