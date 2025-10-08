Sidi Bouzid : plus de 3700 visites d’inspection et 446 infractions relevées en septembre

Dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, près 3715 visites d’inspection ont été effectuées au mois de septembre dernier dans les commerces et espaces de vente en gros et au détail par 154 brigades de contrôle économique.

Ces visites ont permis de relever 446 infractions notamment dans les secteurs des fruits et légumes (147 infractions), les produits agroalimentaires (94), les fournitures scolaires (92), le textile et habillement (30), les cafés et restaurants (11).

Les contraventions enregistrées sont liées en particulier à la hausse des prix (95 infractions), l’utilisation de matériel métrologie non conforme (28), l’absence de factures (172), la spéculation (22) et le non affichage des prix (117).

A l’issue de ces visites, des quantités de produits de consommation ont été saisies dont 3 tonnes de farine subventionnée, 80 kg de sucre et 2739 pièces de fourniture scolaires, a indiqué à l’Agence TAP , le directeur régional du commerce Sofiène Zid.