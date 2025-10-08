Santé : ouverture de concours pour recruter 40 postes

Le ministère de la santé a décidé de recruter 20 médecins dentistes et 20 pharmaciens dans le secteur public, selon deux arrêtés du ministre de la santé, publiés le 7 octobre 2025 au Journal officiel de la république tunisienne (JORT).

Le ministère de la santé a annoncé l’ouverture à partir du 11 décembre et les jours suivants d’un concours sur titres et travaux pour le recrutement de 20 pharmaciens de la santé publique, selon le premier arrêté du ministre de la santé. La clôture des candidatures est fixée au 11 novembre 2025.

Par ailleurs, le ministère organise, le 16 décembre 2025 et les jours suivants, un concours sur titres et travaux pour le recrutement de 20 médecins dentistes de la santé publique. La date de clôture des candidatures est fixée au 17 novembre 2025, selon le deuxième arrêté.