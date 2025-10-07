Tunisie : Prévisions météo du mardi 7 octobre 2025

Selon les prévisions météorologiques, la journée du mardi 7 octobre 2025 sera marquée par des passages nuageux parfois denses, avec quelques pluies faibles et éparses attendues sur l’extrême nord-ouest en matinée. Le reste du pays connaîtra un ciel partiellement voilé.

Le vent soufflera du secteur nord, assez fort sur les côtes et faible à modéré à l’intérieur du pays. La mer sera agitée dans l’ensemble.

Côté températures, une légère hausse est prévue : les maximales varieront entre 25 et 27 °C sur les régions côtières, atteindront 28 °C à Tozeur et grimperont jusqu’à 29 °C sur l’extrême sud.