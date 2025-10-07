Tunisie : jusqu’à 30 ans de prison pour un réseau africain de trafic de cocaïne

Le tribunal de première instance de Tunis a condamné une réseau africain composé de trois individus à des peines de 20 à 30 ans de prison, assorties d’une amende de 100 000 dinars chacun, pour trafic de cocaïne entre l’Europe et la Tunisie.

Selon une source judiciaire citée par Diwan FM, les accusés ont été arrêtés en flagrant délit à l’aéroport de Tunis-Carthage, alors qu’ils tentaient d’introduire sur le territoire tunisien plus de trois kilogrammes de cocaïne soigneusement dissimulés dans leurs bagages à main.

Ce verdict illustre la fermeté de la justice tunisienne face aux réseaux internationaux de trafic de drogue et souligne la vigilance accrue des autorités douanières dans la lutte contre ce fléau.