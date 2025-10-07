Tunisie : grâce présidentielle pour Saber Chouchane, condamné à mort pour ses posts Facebook

Un tribunal tunisien a ordonné, ce mardi, la libération de Saber Chouchane, un citoyen condamné à mort la semaine dernière pour avoir publié sur Facebook des messages critiques envers le président Kaïs Saïed.

Cette décision, confirmée par son avocat Oussama Bouthelja, met fin à une affaire qui avait suscité une vague d’indignation en Tunisie et à l’étranger. Selon les déclarations du frère de l’intéressé, Jamel Chouchane, Saber est désormais libre et a regagné son domicile familial. La condamnation à mort, jugée « choquante » par de nombreuses organisations de la société civile, avait provoqué un tollé sur les réseaux sociaux et relancé le débat sur la liberté d’expression et l’indépendance de la justice en Tunisie.

D’après son avocat, le chef de l’État aurait accordé un pardon présidentiel ayant permis sa libération. Cette affaire intervient dans un contexte politique tendu, marqué par de fortes critiques contre le pouvoir exécutif depuis la dissolution du Parlement et la gouvernance par décrets.