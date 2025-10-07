Giorgia Meloni renvoyée devant la CPI pour complicité de génocide à Gaza

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a annoncé ce mardi qu’elle avait été officiellement renvoyée, aux côtés de deux membres de son gouvernement, devant la Cour pénale internationale (CPI) pour complicité présumée dans un génocide lié à l’offensive israélienne sur Gaza.

Selon ses déclarations à la chaîne publique RAI, les ministres de la Défense, Guido Crosetto, et des Affaires étrangères, Antonio Tajani, sont également concernés par cette procédure, tout comme Roberto Cingolani, président du groupe de défense Leonardo, qui pourrait être lui aussi poursuivi. Meloni a qualifié cette décision de « grave » tout en affirmant sa volonté de coopérer avec la justice internationale.

Par ailleurs, elle a évoqué la position du président américain Donald Trump sur le conflit en Ukraine, estimant que ce dernier considère désormais que la Russie n’a aucune intention réelle de parvenir à un accord de paix.