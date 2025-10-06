Mondial 2026 : La Tunisie entame son stage avant Sao Tomé et la Namibie

La sélection tunisienne de football a entamé, dimanche soir, son stage de préparation en vue des deux prochaines rencontres contre Sao Tomé et la Namibie, prévues les 10 et 13 octobre au stade Hammadi-Agrebi de Radès, dans le cadre des 9e et 10e journées des éliminatoires africaines pour la Coupe du monde 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

La première séance d’entraînement s’est tenue dans une salle de sport du lieu de résidence à Gammarth, avec la participation de huit joueurs : Aïssa Laïdouni, Naïm Sliti, Ferjani Sassi, Montassar Talbi, Firas Chaouat, Mohamed Ali Ben Romdhane, Firas Ben Larbi et Nourredine Ferhati.

L’effectif complet est attendu lundi avec l’arrivée du reste des joueurs.

La Tunisie a déjà validé son billet pour le Mondial en terminant en tête du groupe H avec 22 points, devant la Namibie (15 pts), le Liberia (11 pts), le Malawi et la Guinée équatoriale (10 pts chacun) et Sao Tomé (0 pt).