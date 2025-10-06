Gaza : un martyr et plusieurs blessés dans une frappe aérienne sioniste

Un citoyen est tombé en martyr et plusieurs autres blessés dimanche soir, lors d’une frappe aérienne sioniste sur la ville de Gaza.

Le correspondant de “WAFA” a rapporté que la frappe aérienne visait la mosquée Bilal Bin Rabah dans le quartier de Zeitoun et une maison dans le quartier de Sabra, au sud de la ville.

Dans le même contexte, l’artillerie sioniste a bombardé le nord-ouest du camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza.

Le 7 octobre 2023, les forces d’occupation sionistes ont lancé une offensive sur la bande de Gaza, tuant 67 139 citoyens, dont une majorité d’enfants et de femmes, et en blessant 169 583 autres.

Le bilan n’est pas définitif, car de nombreuses victimes restent sous les décombres et dans les rues, inaccessibles aux ambulances et aux équipes de secours.