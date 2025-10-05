SOS Villages : Vers le lancement d’une radio numérique

L’Association tunisienne des villages d’enfants « SOS Villages » envisage de lancer, mi-2026, une radio numérique, a fait savoir le directeur national de l’Association, Achref Saidi.

Ce projet qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’association, se veut un espace de débat des questions liées à l’enfance dans ses volets éducatif et social, a ajouté le responsable dans une déclaration à l’Agence TAP.

Cette radio qui diffusera dans une première phase sur le web, puis sur ondes FM, vise à répondre aux attentes l’enfant tunisien et arabe, a-t-il encore dit.

Le nombre de bénéficiaires des services de SOS Villages d’Enfants en Tunisie est passé de 900 en 2019 à près de 6 mille en 2025. D’ici la fin de cette année, SOS Villages d’Enfants en Tunisie envisage la prise en charge de 8 mille bénéficiaires moyennant un budget de 23 millions de dinars et 10 mille bénéficiaires en 2026, d’un budget estimé à 30 millions de dinars, a fait savoir Saidi.

L’Association gère quatre villages d’enfants en Tunisie, situés à Gammarth, Siliana, Akouda et Mahres, outre quatre centres pour l’appui des familles et la protection des enfants aux gouvernorats de Kairouan, de Kasserine, de Sidi Bouzid et de Jendouba. L’association bénéficie d’une subvention de l’Etat d’une valeur de 2,5 millions de dinars, outre les dons des entreprises économiques et des citoyens.