Zaghouan : deuxième décès causé par la fièvre du Nil occidental

À Zaghoun, une deuxième victime de la fièvre du Nil occidental a été enregistrée, suscitant une vive inquiétude parmi les habitants. Selon les services de l’hôpital régional, il s’agit d’un homme sexagénaire, résidant au quartier El Hanaya, décédé dans la nuit dernière après plusieurs semaines de lutte contre la maladie.

L’infection avait débuté au mois d’août, à la suite d’une piqûre de moustique près d’un point d’eau stagnante voisin de son domicile, confirmée par des analyses de laboratoire. Déjà en juillet, une première victime originaire de la délégation de El Fahs avait succombé au même virus.

Face à cette situation préoccupante, le responsable de la santé de base, Nabil Ouargheli, a exhorté les municipalités à coopérer avec les services d’hygiène afin de lancer des campagnes de pulvérisation dans les zones humides et polluées, véritables foyers de prolifération des moustiques porteurs du virus.