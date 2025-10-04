Tunisie : Prévisions météo pour samedi 4 octobre 2025

Le temps sera marqué samedi matin par des nuages parfois denses avec quelques pluies faibles sur les régions côtières du Nord, puis sera partiellement nuageux sur la plupart des régions, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Nord au Nord et au Centre et de secteur Est au Sud faible à modéré. La mer sera houleuse à progressivement peu agitée dans les côtes Est. Les températures maximales seront comprises entre 21 et 25 degrés dans les régions du Nord et du Centre et entre 25 et 29 dans le reste des régions.