Football – Ligue 1 – 9e journée : Résulats et classement

Résultats et classement au terme des matches de la 9ème journée du championnat de la Ligue 1 nationale de football professionnel disputés vendredi :
– Vendredi 3 octobre
A Gabès:
AS Gabès 0
C Africain 1 Firas Chawat (20)
A Métlaoui:
ES Métlaoui 1 Ahmed Ouled Bahi (90+7 SP)
US Ben Guerdane 1 Adam Taoues (74 SP)
– Samedi 4 octobre
Au Bardo:
S Tunisien
ES Zarzis
A Béja :
O. Béja
AS Marsa
A Bir Bouregba:
AS Soliman
CA Bizertin
– Dimanche 5 octobre
A Radès:
Espérance ST
ES Sahel
A Monastir:
US Monastir
JS Omrane
A Kairouan:
JS Kairouan
CS Sfaxien
Classement Pts J G N D BP BC Dif
1. Club Africain 19 9 6 1 2 12 4 +8
2. S.Tunisien 18 8 5 3 0 9 3 +6
3. Espérance ST 17 8 5 2 1 14 2 +12
4. ES Zarzis 16 8 5 1 2 12 8 +4
5. US Monastir 14 8 3 5 0 7 3 +4
6. ES Metlaoui 12 9 3 3 3 5 7 -2
7. CA Bizertin 11 8 3 2 3 6 5 +1
8. JS Omrane 11 8 3 2 3 6 8 -2
9. CS Sfaxien 10 8 2 4 2 8 7 +1
10. JS Kairouan 10 8 3 1 4 7 13 -6
11. ES Sahel 9 8 2 3 3 10 9 +1
12. AS Soliman 7 8 2 1 5 4 8 -4
13. AS Marsa 7 8 2 1 5 4 9 -5
14. USB Guerdane 7 9 1 4 4 5 8 -3
15. AS Gabès 6 9 1 3 5 3 11 -8
16. O. Béja 5 8 1 2 5 2 9 -7