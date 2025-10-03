Football – Ligue 1 – 9e journée : Résulats et classement

Résultats et classement au terme des matches de la 9ème journée du championnat de la Ligue 1 nationale de football professionnel disputés vendredi :

– Vendredi 3 octobre

A Gabès:

AS Gabès 0

C Africain 1 Firas Chawat (20)

A Métlaoui:

ES Métlaoui 1 Ahmed Ouled Bahi (90+7 SP)

US Ben Guerdane 1 Adam Taoues (74 SP)

– Samedi 4 octobre

Au Bardo:

S Tunisien

ES Zarzis

A Béja :

O. Béja

AS Marsa

A Bir Bouregba:

AS Soliman

CA Bizertin

– Dimanche 5 octobre

A Radès:

Espérance ST

ES Sahel

A Monastir:

US Monastir

JS Omrane

A Kairouan:

JS Kairouan

CS Sfaxien

Classement Pts J G N D BP BC Dif

1. Club Africain 19 9 6 1 2 12 4 +8

2. S.Tunisien 18 8 5 3 0 9 3 +6

3. Espérance ST 17 8 5 2 1 14 2 +12

4. ES Zarzis 16 8 5 1 2 12 8 +4

5. US Monastir 14 8 3 5 0 7 3 +4

6. ES Metlaoui 12 9 3 3 3 5 7 -2

7. CA Bizertin 11 8 3 2 3 6 5 +1

8. JS Omrane 11 8 3 2 3 6 8 -2

9. CS Sfaxien 10 8 2 4 2 8 7 +1

10. JS Kairouan 10 8 3 1 4 7 13 -6

11. ES Sahel 9 8 2 3 3 10 9 +1

12. AS Soliman 7 8 2 1 5 4 8 -4

13. AS Marsa 7 8 2 1 5 4 9 -5

14. USB Guerdane 7 9 1 4 4 5 8 -3

15. AS Gabès 6 9 1 3 5 3 11 -8

16. O. Béja 5 8 1 2 5 2 9 -7