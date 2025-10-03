Flottille Al-Soumoud : témoignages des parlementaires italiens expulsés par Israël (Vidéo)

De retour en Italie après leur expulsion par les autorités d’occupation, les parlementaires italiens ayant pris part à la flottille Al-Soumoud ont livré leurs premiers témoignages. Le sénateur Marco Croatti a affirmé depuis Rome qu’ils avaient refusé de signer le procès-verbal préparé par Israël, dénonçant des conditions de détention difficiles.

Avec lui, le député Arturo Scotto ainsi que les eurodéputées Annalisa Corrado et Benedetta Scuderi figuraient parmi les élus arrêtés par la marine israélienne alors que leur embarcation approchait les eaux de Gaza. Le ministère italien des Affaires étrangères a annoncé leur libération et précisé que le chef de la diplomatie, Antonio Tajani, avait multiplié les contacts avec son homologue israélien pour exiger leur remise en liberté.

Dans le même temps, l’ambassade d’Italie à Tel-Aviv a dépêché une équipe consulaire au port d’Ashdod afin de suivre la situation des autres ressortissants italiens encore détenus.