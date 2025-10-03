Espace Schengen : un nouveau système d’entrée et de sortie dès octobre 2025

À partir du 12 octobre 2025, l’Union européenne mettra en place un nouveau système électronique d’entrée et de sortie (EES) dans l’ensemble de l’espace Schengen. Ce dispositif remplacera le traditionnel tamponnage des passeports par un enregistrement numérique basé sur des données biométriques, telles que les empreintes digitales et la reconnaissance faciale.

Il concernera tous les voyageurs issus de pays non membres de l’UE, qu’ils soient soumis à l’obtention d’un visa de court séjour ou exemptés, pour des séjours n’excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours. Couvrant 29 pays européens, dont la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, ainsi que la Suisse et la Norvège, ce système vise à renforcer la sécurité aux frontières en détectant plus rapidement les tentatives de migration irrégulière et en assurant un suivi précis des flux de voyageurs.