Décès de Monem Amira, secrétaire général adjoint de l’UGTT

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a annoncé, dans un communiqué publié vendredi 3 octobre 2025 au soir, le décès de son secrétaire général adjoint, Monem Amira.

La centrale syndicale a exprimé sa profonde tristesse et rendu hommage à l’engagement et au parcours militant du défunt, saluant son rôle dans la défense des droits des travailleurs et son attachement aux valeurs syndicales.

En cette douloureuse circonstance, l’UGTT a adressé ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de la famille syndicale, priant pour que Dieu lui accorde sa miséricorde et apporte à ses proches réconfort et patience.