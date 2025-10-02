Tunisie : marche nationale le 4 octobre pour libérer les militants de la Flottille Sumud

La commission nationale de soutien à la résistance en Palestine a annoncé l’organisation d’une marche nationale le samedi 4 octobre à partir de 15h, au départ de la place Barcelone en direction de l’avenue Habib Bourguiba à Tunis, afin de réclamer la libération des militants de la Flottille Sumud et la fin du génocide à Gaza.

Elle a également appelé à un rassemblement devant l’ambassade des États-Unis ce jeudi à 19h, ainsi qu’à une conférence de presse vendredi 3 octobre au siège du Syndicat national des journalistes tunisiens pour informer sur l’opération de piraterie contre la flottille et la situation des prisonniers tunisiens détenus par l’occupation. La commission a exhorté les autorités tunisiennes à assumer pleinement leur responsabilité dans la protection des citoyens engagés dans cette initiative et à agir sur les plans diplomatique et juridique pour obtenir leur libération.

Elle a par ailleurs insisté sur l’urgence d’adopter une loi criminalisant la normalisation avec l’ennemi sioniste, tout en appelant les forces nationales, partis, organisations et citoyens libres à multiplier les mobilisations et à élargir les campagnes de boycott. Réaffirmant son refus catégorique de la dite “transaction du siècle” portée par Donald Trump, elle a rappelé que la Palestine est une terre arabe indivisible, que le droit au retour reste imprescriptible et que seule la voie de la résistance peut garantir la justice et la dignité du peuple palestinien.