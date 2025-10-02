Tunisie : mandat de dépôt contre Bouthaina Ben Yaghlane pour soupçons de corruption

Le premier juge d’instruction auprès du pôle judiciaire économique et financier a émis, ce jeudi, un mandat de dépôt à l’encontre de Bouthaina Ben Yaghlane, ancienne directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre d’une affaire de présumée corruption financière et administrative, rapporte la radio Mosaïque FM.

Cette décision intervient au lendemain de l’incarcération de l’homme d’affaires Ahmed Abdelkefi et d’un ancien directeur général, également poursuivis dans la même affaire. L’enquête se poursuit afin de déterminer les responsabilités et d’établir les faits liés à ce dossier sensible.