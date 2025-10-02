Tataouine : 2 mandats de dépôt contre une pharmacienne et un étranger pour trafic de médicaments

À Tataouine, le porte-parole du tribunal de première instance, Nidhal Labbid, a annoncé ce jeudi que deux mandats de dépôt ont été émis à l’encontre d’une pharmacienne tunisienne et d’un ressortissant étranger, impliqués dans une affaire de trafic de médicaments.

Les investigations, menées par la brigade de la police judiciaire, ont révélé l’existence d’un réseau actif spécialisé dans la contrebande de produits pharmaceutiques d’une valeur estimée à plusieurs dizaines de milliers de dinars, destinés à être exportés illégalement à l’étranger. Un troisième suspect, également étranger, fait l’objet d’un avis de recherche. Le parquet a ordonné la saisie des produits, l’établissement d’un procès-verbal fiscal et la transmission du dossier à la douane.

À l’issue de l’enquête, les deux mis en cause ont été déférés devant le juge d’instruction qui a ordonné leur incarcération pour association de malfaiteurs, stockage et dissimulation de médicaments en vue de spéculation et de contrebande.