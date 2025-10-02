Ooredoo AI Summit : Accélérer l’économie numérique de la Tunisie

Ooredoo Tunisie a accueilli hier la première édition de de Ooredoo AI Summit, un événement majeur qui a réuni le Ministre des Technologies de la Communication, Sofiene Hemissi, le CEO du Groupe Ooredoo, Aziz Aluthman Fakhroo, le CEO Régional du Groupe Ooredoo pour l’Afrique du Nord et l’Asie, Ahmad Abdulaziz Al Neama, le CEO de Ooredoo Tunisie, Mansoor Rashid Al-Khater, l’équipe dirigeante du Groupe Ooredoo, ainsi que des startups, des chefs d’entreprises, des représentants des médias, des décideurs politiques et des acteurs clés de l’écosystème tunisien de l’IA.

Lors de l’ouverture du sommet, le Ministre des Technologies de la Communication a souligné que l’intelligence artificielle représente non seulement une évolution technologique, mais aussi une opportunité stratégique pour la Tunisie de renforcer sa souveraineté numérique, d’autonomiser les jeunes et d’accélérer une croissance économique inclusive et durable. Il a salué l’initiative de Ooredoo comme un moteur important de collaboration entre les institutions publiques, les partenaires locaux et les talents émergents.

Dans son allocution, Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, a réaffirmé l’engagement de l’entreprise à façonner l’avenir numérique de la Tunisie : « Chez Ooredoo, nous croyons que l’intelligence artificielle est un puissant levier d’inclusion, d’innovation et de progrès. Notre ambition est de placer la Tunisie au centre de la révolution numérique mondiale en investissant dans des infrastructures prêtes pour l’IA, en soutenant les startups et les entreprises, et en collaborant avec des leaders mondiaux tels que NVIDIA pour bâtir un écosystème robuste et tourné vers l’avenir. »

Ooredoo AI Summit a constitué une plateforme privilégiée pour le dialogue entre les leaders industriels, les décideurs politiques et les experts technologiques. Les discussions ont mis en évidence comment l’IA peut renforcer la compétitivité économique, favoriser une gouvernance responsable et promouvoir la durabilité ainsi que l’inclusion sociale. Les participants ont également exploré des cas concrets démontrant l’impact de l’IA dans les entreprises, les services publics et la vie quotidienne.

L’un des moments forts du sommet a été l’annonce de la collaboration de Ooredoo avec NVIDIA, permettant l’acquisition de GPU haute performance qui propulseront des solutions avancées en IA. Cette plateforme de pointe sera mise à disposition du gouvernement, des startups et des clients professionnels, leur offrant un accès à des capacités souveraines d’IA-as-a-Service de classe mondiale pour accélérer l’innovation et lancer de nouveaux services sur le marché.

Ooredoo Tunisie a déjà commencé à intégrer l’IA dans ses opérations, en déployant des cas d’usage qui offrent des expériences client plus personnalisées et des solutions numériques innovantes. Il s’agira du premier projet de ce type utilisant l’IA agentique en Tunisie.

Cet événement marquant annonce le début d’une feuille de route plus large, Ooredoo s’engageant à organiser des journées dédiées aux solutions verticales en IA, ainsi qu’un hackathon pour l’Intelligence Artificielle, des programmes de formation et des projets collaboratifs qui nourriront les talents locaux et stimuleront un écosystème vibrant de l’IA dans le pays.

Le sommet a également inclus des panels enrichissants réunissant des leaders de l’écosystème de l’IA. Karim Beguir, Co-Fondateur d’InstaDeep, a partagé son histoire à succès inspirante, démontrant comment l’innovation tunisienne peut avoir un impact mondial, tandis qu’Ahmed Mostafa, Responsable de l’Adoption de l’IA et des Relations de Développement chez NVIDIA, a souligné le rôle de l’IA-as-a-Service dans la démocratisation de l’accès aux technologies de pointe et l’accélération de la croissance des entreprises. Les autres panélistes distingués incluaient Mehrezia Ouni, Directrice Générale des Technologies de Communication à MTC ; René Werner, Directeur de la Stratégie Groupe chez Ooredoo Group ; Nozha Boujemaa, Vice-Présidente Mondiale – Innovation et Confiance en IA chez Decathlon ; Imed Zitouni, Directeur de l’Ingénierie GEN AI chez Google ; Yazid Sellaouti, Vice-Président du Conseil d’Administration chez Lloyd Insurance ; Najib Khan, Directeur Général des Affaires chez Ooredoo Group ; et Mohamed Koubaa, Président-Directeur Général de UBCI Tunisia, qui ont enrichi le débat avec leurs perspectives sur la gouvernance, la durabilité, l’innovation commerciale et l’avenir de l’IA en Tunisie.

Ooredoo AI Summit s’est conclu par un message fort d’engagement et de détermination : Ooredoo continuera à être pionnier dans l’adoption de l’IA en Tunisie, soutenant la transformation numérique du pays et renforçant sa position en tant que hub de l’innovation technologique dans la région.