Football – Arbitrage : La FTF dévoile la nouvelle liste des arbitres internationaux

Le Bureau de la Fédération tunisienne de football (FTF) a approuvé la nouvelle liste des arbitres internationaux, présentée par Jamel Himoudi, superviseur général de la direction nationale de l’arbitrage.

La liste comprend les noms suivants :

Arbitres de centre :

Moez Mellki – Amir Loucif – Nidhal Letaeif – Fraj Abdellaoui – Khaled Gouider – Haythem Trabelsi – Bassem Belaid

Arbitres assistants :

Khalil Hassani – Wael Hannachi – Ahmed Dhouioui – Aymen Ismail – Youssef Jami – Marwen Saad – Yassine Saadaoui

Arbitres VAR (Vidéo) :

Haythem Guirat – Dorsaf Gonouati – Majdi Bellagha – Oussama Ben Ishak – Amir Ayadi

Arbitres de centre (Dames) :

Dorsaf Gonouati – Asma Chouchane – Emna Ajboumi, avec la proposition de Sana Selmi

Arbitres assistantes :

Houda Afine – Khouloud Amri – Nesrine Ouertani – Chafia Amri, avec la proposition de Asma Naffeti

Arbitres de football de plage :

Hamdi Bchir – Cherif Ben Hammad – Mohamed Ali Hiba

Arbitres de futsal :

Aymen Kammoun – Akrem Hentati – Nabil Kaddech, avec la proposition de Eya Khadhraoui