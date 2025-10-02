Football – Arbitrage : La FTF dévoile la nouvelle liste des arbitres internationaux

Le Bureau de la Fédération tunisienne de football (FTF) a approuvé la nouvelle liste des arbitres internationaux, présentée par Jamel Himoudi, superviseur général de la direction nationale de l’arbitrage.
La liste comprend les noms suivants :
Arbitres de centre :
Moez Mellki – Amir Loucif – Nidhal Letaeif – Fraj Abdellaoui – Khaled Gouider – Haythem Trabelsi – Bassem Belaid
Arbitres assistants :
Khalil Hassani – Wael Hannachi – Ahmed Dhouioui – Aymen Ismail – Youssef Jami – Marwen Saad – Yassine Saadaoui
Arbitres VAR (Vidéo) :
Haythem Guirat – Dorsaf Gonouati – Majdi Bellagha – Oussama Ben Ishak – Amir Ayadi
Arbitres de centre (Dames) :
Dorsaf Gonouati – Asma Chouchane – Emna Ajboumi, avec la proposition de Sana Selmi
Arbitres assistantes :
Houda Afine – Khouloud Amri – Nesrine Ouertani – Chafia Amri, avec la proposition de Asma Naffeti
Arbitres de football de plage :
Hamdi Bchir – Cherif Ben Hammad – Mohamed Ali Hiba
Arbitres de futsal :
Aymen Kammoun – Akrem Hentati – Nabil Kaddech, avec la proposition de Eya Khadhraoui