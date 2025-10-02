Flottille pour Gaza : le bateau “Mikeno” entre dans les eaux palestiniennes

“Mikeno”, l’une des embarcations de la flottille internationale pour Gaza, a réussi, jeudi matin, à entrer dans les eaux territoriales palestiniennes. Il ne lui reste plus que 8,4 milles marins avant d’atteindre les côtes de Gaza, a annoncé la Flottille maghrébine “Soumoud” sur sa page officielle Facebook.

Des militants participant à l’expédition ont indiqué, dans des publications sur les réseaux sociaux, que le bateau “Mikeno” avait franchi les frontières maritimes de la bande de Gaza, précisant que plusieurs autres bateaux poursuivaient toujours la navigation vers Gaza malgré les difficultés rencontrées.

Mercredi soir, la marine de l’entité sioniste a commencé à intercepter les bateaux de la Global Sumud flotilla après avoir averti les équipages qu’ils entraient dans des eaux dont l’entité sioniste revendique le contrôle, selon plusieurs médias.

De leur côté, les membres de l’équipe juridique de la flottille ont fait état de l’interception de 20 navires, dont quatre transportaient des ressortissants tunisiens, ajoutant que le contact avait été perdu avec 14 autres embarcations. La flotille est composé d’environ 45 bateaux.

Ils ont indiqué, en outre, que les personnes arrêtées avaient été regroupées à bord du navire “Johannesburg”, en route vers le port d’Ashdod, où des avocats sont mobilisés pour assurer le suivi juridique et fournir les dernières informations actualisées sur leur situation.

S’agissant des participants tunisiens, dont le nombre est estimé à 28, les dernières données communiquées par l’équipe juridique font état de l’arrestation de 16 d’entre eux. Parmi eux figurent Anis Abbassi, Mohamed Ali, Lotfi Hajji, Achref Khouja, Mohamed Mrad, Wael Nawar, Yassine Gaidi, Ghassan Henchiri, Mazen Abdellaoui, Nabil Chennoufi, Abdallah Massoudi, Aziz Meliani, Noureddine Salouej, Syrine Graïri, Jihad Ferjani et Khalil Habibi.