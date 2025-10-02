Flottille Al Soumoud : 25 Tunisiens parmi les passagers des navires interceptés

La flottille Al Soumoud a été interceptée par les forces israéliennes dans la matinée du jeudi 2 octobre 2025, alors qu’elle transportait 25 militants tunisiens répartis sur plusieurs navires.

Parmi eux, figuraient des journalistes, des artistes, des responsables politiques ainsi que des militants associatifs, embarqués sur différentes embarcations telles que le Dir Yassin, le Florida, l’Alkatala, le Miamai, le Sirius, le Huga, l’Adagio et l’Amsterdam. Malgré cette opération, Amine Bennour, membre du comité d’organisation, a souligné que tous les bateaux n’avaient pas été immobilisés, précisant que le Mikeno avait réussi à s’approcher des eaux territoriales de Gaza, à une dizaine de kilomètres des côtes.

De son côté, le navire Summertime – Jong, dédié à la documentation et au suivi, avec trois Tunisiens à bord, a préféré modifier sa trajectoire pour rallier Chypre, où il poursuivra sa mission. Cette mobilisation illustre l’engagement des militants tunisiens dans le soutien à Gaza et leur détermination à briser le blocus malgré les risques encourus.