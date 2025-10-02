Décès de Hamda Saïd, ancien Mufti de la République tunisienne

L’ancien Mufti de la République, Hamda Saïd, s’est éteint à l’aube du jeudi 2 octobre 2025, correspondant au 10 Rabii El Akhar 1447, comme l’a annoncé le Diwan de l’Iftaa. Né le 10 juin 1940 à Beni Khiar (gouvernorat de Nabeul), il a consacré sa vie au savoir, à l’enseignement et au service de la religion.

Diplômé en charia et en sciences islamiques, il obtient en 1987 un doctorat en droit islamique et devient par la suite professeur universitaire en jurisprudence et en droit. Figure éminente de la Zitouna, il a marqué son époque par ses contributions dans le domaine de la recherche et de l’enseignement religieux.

Après la Révolution tunisienne, il s’est également investi dans la vie religieuse et associative, notamment comme imam prêcheur et président d’une association coranique. Le Mufti de la République, Hichem Ben Mahmoud, lui a rendu hommage en saluant un savant respecté et un homme de foi qui a œuvré avec dévouement pour la religion et la patrie.