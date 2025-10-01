Urgent : l’armée israélienne prend d’assaut la flottille Al Soumoud en Méditerranée

Urgent – La tension atteint son paroxysme en Méditerranée à l’instant même : l’armée israélienne a lancé une opération de prise de contrôle contre la flottille Al Soumoud. Plusieurs navires du convoi humanitaire sont déjà encerclés, dont le Deir Yassine, tandis que l’Alma se retrouve placé sous blocus immédiat. Selon les organisateurs, près de vingt bâtiments militaires israéliens quadrillent la zone, et des mines auraient même été repérées sur la trajectoire de la flottille, mettant directement en danger les embarcations civiles.

Les autorités israéliennes ont averti que toute tentative de rejoindre Gaza serait assimilée à une violation et entraînerait arrestations et sanctions. Les militants, issus notamment du Maghreb, sont en état d’alerte totale alors qu’ils s’apprêtaient à acheminer une aide humanitaire aux populations palestiniennes.