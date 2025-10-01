Tunisie : Le ministère du commerce fixe les prix maximums de bananes

Le ministère du Commerce et de développement des Exportations a annoncé, mercredi, que le prix de vente des bananes au public a été plafonné à 5 dinars/kg pour les bananes d’origine égyptienne et à 7 dinars /kg pour les bananes provenant d’autres pays.

Le département du Commerce a ajouté, dans un communiqué, que les services de contrôle économique veillent à l’application de ces prix, mettant en garde contre toute tentative de contrebande de ce produit.

Il a rappelé, ainsi, que les quantités de bananes qui seront saisies, seront réinjectées, par la suite, dans les commerces légaux, aux prix plafonnés.