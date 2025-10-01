Tunisie : 484 interventions de la protection civile en 24 heures

Le nombre d’interventions des unités de la protection civile au cours des dernières vingt-quatre heures s’est élevé à 484 dans différentes régions du pays, selon ce qu’a publié le porte-parole de la protection civile ce mercredi sur sa page officielle de la plateforme « Facebook ».

Les agents de l’Office national de la protection civile sont intervenus, entre 6h du matin du 30 septembre et 6h du matin de ce 1er octobre 2025, pour :

42 interventions d’extinction d’incendies,

306 interventions de secours en dehors des accidents de la route,

128 interventions de secours et d’assistance sur les routes,

08 autres interventions diverses.