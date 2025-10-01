Halima Ben Ali arrêtée à Paris : détails sur une possible extradition vers la Tunisie

Halima Ben Ali, la benjamine de l’ancien président tunisien défunt Zine El-Abidine Ben Ali, a été interpellée à Paris et présentée ce mercredi devant le parquet, en vue d’un éventuel placement en détention provisoire ou d’une mise sous contrôle judiciaire.

Selon un magistrat français cité par Al Jazeera, elle fait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par Interpol à la demande de la Tunisie, qui l’accuse de détournement de fonds. Sa défense, assurée par l’avocate Samia Maktouf, rejette catégoriquement ces accusations et affirme que sa cliente « n’a commis aucun délit ». L’avocate a par ailleurs dénoncé les conditions de l’arrestation, indiquant qu’une policière française d’origine tunisienne l’aurait reconnue et traitée de « voleuse ».

Déjà arrêtée en Italie en 2018 à la demande des autorités tunisiennes avant d’être relâchée, Halima Ben Ali, résidant actuellement à Dubaï, a cette fois été interpellée lors d’un séjour privé à Paris.