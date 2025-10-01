ESS vs Stade Tunisien : lien streaming, chaîne tv pour regarder le match

La 8ᵉ journée de la Ligue 1 professionnelle tunisienne 2025-2026 se poursuit ce mercredi 1er octobre avec une belle affiche au sommet : l’Étoile Sportive du Sahel reçoit le Stade Tunisien dans une rencontre qui s’annonce disputée.

Coup d’envoi et diffusion TV

Le match débutera à 15h00 (heure tunisienne) au stade olympique de Sousse. Les supporters pourront suivre la rencontre en direct sur Al Wataniya 1 ainsi que sur la chaîne sportive qatarie Al Kass, permettant une diffusion à la fois nationale et internationale.