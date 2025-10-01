Bizerte : Opération blanche à Mateur en prévision de la saison des pluies

Une opération blanche a été menée, mercredi, dans la zone industrielle de Mateur (gouvernorat de Bizerte) par la commission locale d’organisation des secours, dans le cadre des préparatifs logistiques et opérationnels pour la saison des pluies.

Cette exercice de simulation a mobilisé l’ensemble des services concernés, les moyens logistiques et les équipes de terrain, en coordination de la protection civile, a précisé le président de la commission et délégué de Mateur, Mohamed Ali Boujemâa.

Il a souligné que les structures régionales et locales ont fait montre d’une grande réactivité et un haut niveau de préparation, immédiatement après l’activation du plan local de secours et du plan spécial de lutte contre les inondations, conformément aux directives techniques de la protection civile.

De son côté, le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yacoub, président de la commission régionale d’organisation des secours, a appelé lors de la réunion périodique de la commission à renforcer la coordination et les mécanismes de communication entre les différentes structures, afin de garantir l’efficacité des interventions.

Cela passera notamment par la mise en œuvre de mesures préventives destinées à limiter les risques et à atténuer les répercussions négatives, tant sur les zones résidentielles et industrielles, a-t-il souligne.