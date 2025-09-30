Tunisie – Nabeul : effondrement de la façade de la municipalité classée monument historique

À Nabeul, une partie de la façade du siège de la municipalité s’est récemment effondrée, sans faire de victimes. Selon Fayez Riahi, membre du conseil municipal local, cet incident résulte principalement de la vétusté du bâtiment et du manque d’entretien, malgré de nombreux avertissements restés sans suite.

Il déplore l’inaction des autorités locales face à l’état de dégradation avancée de cet édifice historique, classé monument protégé par l’Institut National du Patrimoine (INP). Riahi souligne également une contradiction flagrante : alors que toute intervention est censée nécessiter l’aval de l’INP, des travaux d’enlèvement de débris ont récemment été réalisés sans autorisation.

Le bâtiment continue pourtant d’accueillir des services essentiels tels que l’état civil et la légalisation des signatures, exposant quotidiennement citoyens et agents municipaux à des risques. Face à cette situation, il appelle à un recensement immédiat des édifices publics menaçant ruine afin d’éviter une catastrophe plus grave.