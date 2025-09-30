Tunisie : 587 interventions de la Protection civile en 24 heures

Le nombre d’interventions des unités de la Protection civile au cours des dernières 24 heures s’est élevé à 587 dans différentes régions du pays, selon ce qu’a publié mardi le porte-parole de la Protection civile sur sa page Facebook.

Les agents de l’Office national de la Protection civile sont intervenus entre 6h du matin le 29 septembre et 6h du matin le 30 septembre 2025, pour :

55 opérations d’extinction d’incendies,

148 interventions de secours et d’assistance sur les routes,

374 interventions de secours en dehors des accidents de la circulation.