Tunisie : 105 migrants gambiens rentrent chez eux

105 ressortissants gambiens regagnent, aujourd’hui, leur pays d’origine via le vol charter organisé par l’Organisation mondiale pour les Migrations (OIM) en Tunisie, ce mardi matin.

Selon un communiqué publié sur la page officielle de l’OIM en Tunisie, il s’agit du 18ème vol organisé par l’OIM depuis le début de l’année en cours.

La semaine dernière, 148 ressortissants guinéens avaient déjà pu regagner leur pays dans le cadre du 17ème vol charter.

“A leur retour, ils continueront d’être accompagnés par l’OIM pour garantir leur réintégration socio-économique dans des conditions dignes et durables”, assure l’OIM.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme de l’OIM d’aide au retour volontaire et à la réintégration, soutenu par l’Union européenne et la Suède et implémenté en collaboration avec les autorités tunisiennes et gambiennes concernées.