Paris : arrestation de Halima Ben Ali, fille de l’ex-président tunisien

Les autorités françaises ont procédé, mardi 30 septembre 2025, à l’arrestation de Halima Ben Ali, fille de l’ancien président tunisien Zine El Abidine Ben Ali, à Paris, à la demande des autorités tunisiennes, rapporte l’Agence France-Presse citant une source judiciaire.

Selon la même source, Halima Ben Ali comparaîtra ce mercredi devant le parquet afin d’examiner la requête tunisienne sollicitant son placement en détention provisoire. Elle sera ensuite présentée devant le magistrat instructeur chargé du dossier, qui devra statuer sur une éventuelle extradition vers la Tunisie ou, à défaut, sur une mise sous contrôle judiciaire. Aucune précision supplémentaire n’a pour l’heure été communiquée sur les charges retenues contre elle.