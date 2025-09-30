Le bloc « La Ligne nationale souveraine » soutient la flottille vers Gaza

Le bloc parlementaire de « La Ligne nationale souveraine » a lancé un appel international au soutien de la Global Sumud Flotilla, une initiative visant à briser le blocus sioniste sur Gaza.

Dans un communiqué publié mardi, le bloc a affirmé que l’« entité sioniste » traverse « l’une des pires phases de son histoire », sous la pression croissante des mouvements mondiaux de solidarité avec la Palestine. Il a estimé que « cette flottille représente un nouveau coin enfoncé dans le corps de l’ennemi sioniste. Elle révèle le mensonge de son récit et expose l’ampleur de ses crimes ».

Le bloc a également souligné que la participation du député Mohamed Ali, membre du bloc, à cette initiative est une expression de l’ancrage profond de la cause palestinienne dans la conscience tunisienne et de la volonté constante du peuple tunisien de soutenir le peuple palestinien.

Il a précisé qu’à l’approche des côtes palestiniennes, la détermination des participants à la flottille ne fait que se renforcer, alors qu’ils « écrivent de nouvelles épopées » en soutien à cette cause.