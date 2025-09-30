Kairat Almaty vs Real Madrid : lien streaming , chaîne tv pour regarder le match ?

Le duel entre Kairat Almaty et le Real Madrid comptera pour la phase de groupes de la Ligue des Champions. La rencontre est programmée pour ce mardi 30 septembre 2025 à 18h45 (heure de Tunis).

Chaîne de diffusion

Les amateurs de football pourront suivre ce match en direct sur Canal+ Foot, diffuseur officiel de la rencontre.

Un choc déséquilibré sur le papier

Le Real Madrid, club le plus titré de l’histoire de la Ligue des Champions, part logiquement favori face à Kairat Almaty, formation kazakhe moins expérimentée à ce niveau. Les Madrilènes chercheront à confirmer leur statut et engranger de précieux points dans ce début de campagne européenne.

Kairat Almaty à domicile

Le club d’Almaty comptera sur l’avantage de jouer à domicile et sur la ferveur de ses supporters pour tenter de rivaliser avec l’ogre espagnol. Un exploit face au Real constituerait un moment historique pour l’équipe kazakhe.

Une affiche à ne pas manquer

Entre l’expérience madrilène et l’ambition d’un outsider, ce match promet de l’intensité et pourrait réserver des surprises.

