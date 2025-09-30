Flottille du Sumud : la marine italienne se retire de l’escorte avant Gaza

Le ministère italien de la Défense a annoncé, ce mardi, que la marine italienne se retirera de l’escorte de l’« Flottille mondiale du Sumud », une coalition de plus de 40 embarcations civiles transportant parlementaires, avocats, militants et la célèbre activiste climatique Greta Thunberg, dès que celle-ci atteindra la limite de 150 milles marins (environ 278 km) des côtes de Gaza.

Selon Rome, cette décision vise à éviter un incident diplomatique avec Israël, qui a déjà menacé d’employer tous les moyens pour empêcher l’arrivée des bateaux dans l’enclave palestinienne assiégée. Malgré les avertissements italiens, les organisateurs ont réaffirmé leur détermination à poursuivre leur route, dénonçant le caractère illégal du blocus. Au cours des derniers jours, le convoi a déjà été ciblé par des attaques de drones en mer Égée, sans intervention militaire des marines italienne et espagnole déployées à proximité.

Alors que les activistes craignent une interception imminente par Israël, le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a lancé un « dernier appel » en faveur d’une solution diplomatique prévoyant le transfert de l’aide humanitaire via Chypre, une proposition rejetée par les membres de la flottille.