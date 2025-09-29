Vieillissement en Tunisie : plus de 2 millions de seniors selon l’INS

Selon les données présentées par l’Institut national de la statistique lors de la sixième réunion de la Commission nationale du RGPH 2024, la Tunisie fait face à un vieillissement démographique marqué. Plus de deux millions de personnes âgées de 60 ans et plus, soit près de 17 % de la population, ont été recensées au 6 novembre 2024, contre seulement 253.000 en 1966.

La population senior se caractérise par une majorité de femmes, souvent confrontées à la précarité liée au veuvage et à un faible niveau d’instruction. Si une partie des seniors dispose de revenus, principalement issus de pensions de retraite, seuls 15 % exercent encore une activité professionnelle. Les disparités régionales sont notables, avec une forte concentration de personnes âgées dans le nord-ouest du pays, notamment au Kef, à Jendouba et à Béja. Malgré une couverture sanitaire relativement élevée, des difficultés liées à la santé et à la dépendance apparaissent avec l’âge, tandis que l’accès aux nouvelles technologies et à Internet reste encore limité pour cette catégorie de la population.