Tunisie : le prix du poulet flambe à 10 dinars le kilo, l’ODC alerte

L’Organisation tunisienne de défense du consommateur (ODC) a tiré la sonnette d’alarme face à la flambée des prix du poulet, qui atteignent jusqu’à 10 dinars le kilo dans certains points de vente non autorisés.

Sa vice-présidente, Thouraya Tabassi, a rappelé que le prix officiel moyen devrait tourner autour de 7.500 millimes, avec des coûts de revient estimés entre 4.500 et 5.000 millimes, rendant toute hausse excessive injustifiée et illégale.

Elle a dénoncé les pratiques spéculatives de certains commerçants qui profitent de la cherté des viandes rouges pour gonfler artificiellement les tarifs des viandes blanches, malgré une production en hausse de 8,5 % et une consommation nationale qui a dépassé 13.000 tonnes en septembre.

L’ODC appelle les autorités à intensifier les contrôles économiques et invite les citoyens à signaler toute dérive afin de protéger le pouvoir d’achat des ménages déjà fragilisés.