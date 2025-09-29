Tunisie : à Gabès, une vague d’intoxications relance la colère contre la pollution du complexe chimique

À Gabès, la situation environnementale continue de susciter une vive inquiétude après de nouveaux cas d’intoxication dus à des fuites de gaz toxiques provenant des usines du complexe chimique.

Selon l’activiste de la société civile, Firas Nasfi, une cinquantaine d’élèves de la zone de Chott Essalem ont été victimes samedi dernier de malaises respiratoires, dont une vingtaine restent hospitalisés, plusieurs souffrant encore de difficultés respiratoires ou d’incapacité à se déplacer. Ces incidents s’ajoutent à une série d’épisodes similaires enregistrés ces dernières semaines à Gabès et à Ghannouch, où des dizaines d’habitants, y compris des enfants, ont été hospitalisés pour des troubles respiratoires liés aux émanations industrielles.

Face à cette situation jugée alarmante, la campagne « Stop Pollution » et le conseil municipal ont dénoncé une catastrophe environnementale persistante et appelé à un audit urgent, à la mise en œuvre des décisions de démantèlement des unités polluantes et à la responsabilisation des entreprises concernées.