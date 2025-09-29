Tunisie : 27,5 % de la population a moins de 18 ans selon le recensement 2024

Selon les résultats du recensement général de la population et de l’habitat de 2024 publiés par l’Institut national de la statistique, les enfants de moins de 18 ans représentent 27,5 % de la population tunisienne, soit près de 3,3 millions de personnes.

La majorité d’entre eux (70,1 %) vivent en milieu urbain, avec une répartition équilibrée des sexes qui se maintient depuis une décennie : 51,3 % de garçons contre 48,7 % de filles. Sur le plan éducatif, le taux de scolarisation des enfants de 3 à 7 ans atteint 90,4 %, tandis que 65,6 % des enfants suivent un enseignement secondaire, avec une proportion de filles plus élevée que celle des garçons. Toutefois, 6 % des enfants âgés de 6 à 17 ans sont en dehors du système éducatif, un phénomène particulièrement marqué chez les garçons (8 %) et dans certaines régions de l’intérieur.

Par ailleurs, 84,5 % des enfants bénéficient d’une couverture sanitaire, et l’usage du numérique est en nette progression : plus des trois quarts des jeunes de 10 à 17 ans utilisent Internet, dont plus de la moitié disposent d’un ordinateur. Ces chiffres mettent en lumière les avancées mais aussi les défis persistants concernant l’éducation, la protection et l’inclusion des enfants en Tunisie.