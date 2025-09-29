Le taux d’analphabétisme est de 17,3 % en Tunisie

Le taux d’analphabétisme s’élève à 17,3 pc en Tunisie parmi l’ensemble de la population (11,9 millions) selon les résultats du recensement général de la population et de l’habitat de 2024 publié par l’institut national de la statistique (INS)

Ces résultats ont démontré que le taux d’analphabétisme est plus élevé chez les femmes soit 22,3 pc notamment des les régions rurales, contre 12,0 pc chez les hommes.

Le taux d’analphabétisme varie considérablement entre les gouvernorats, selon le recensement de la population et de l’habitat. Les gouvernorats de Jendouba, de Kairouan, de Sidi Bouzid, de Kasserine et de Siliana ont enregistré les taux d’analphabétisme les plus élevés qui varient entre 25 et 28,5 pc, alors que les gouvernorats de Ben Arous (10,12 pc) et de Monastir (11,21) ont enregistré les taux les plus bas.