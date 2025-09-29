Formation professionnelle : un accès limité pour les jeunes, selon l’INS

Le nombre des apprenants âgés de plus de 10 ans qui poursuivent un cursus de formation professionnelle représente seulement 1,2 pc de l’ensemble de la population au cours de l’année 2024, selon les statistiques publiées lundi par l’institut national de la statistique (INS)

L’accès à la formation professionnelle pour la tranche d’âge entre 20 et 24 ans a atteint un taux de 6,6 pc contre 5,7 pc pour la tranche d’âge de 15 à 19 ans.

La tranche d’âge de 10-14 a enregistré le taux le plus bas (0,5) en matière d’accès à la formation professionnelle.

En contre partie l’accès à la formation professionnelle diminue chez les jeunes de plus de 25 ans: 1,3 pc (25-29 ans) et 0,9 (plus de 30 ans)