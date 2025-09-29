Espagne : Madrid bloque le transit d’armes américaines vers Israël via ses bases militaires

L’Espagne a franchi un nouveau pas dans sa politique de fermeté vis-à-vis d’Israël en interdisant le transit d’armes américaines à destination de Tel-Aviv par ses bases militaires de Rota (Cadix) et de Morón de la Frontera (Séville), rapporte El País.

Cette décision, qui s’applique aussi bien aux cargaisons en route directe qu’aux convois effectuant une escale avant leur destination finale, ne prévoit toutefois pas de contrôles systématiques des appareils et navires américains, laissant au Pentagone le soin de garder confidentielle la nature des cargaisons.

Si cette mesure risque de tendre les relations entre Madrid et Washington, elle reflète la détermination croissante du gouvernement espagnol à marquer sa désapprobation face à la guerre à Gaza, dans la continuité du décret interdisant déjà toute exportation d’armes vers Israël.