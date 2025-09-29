Corruption financière : Report du procès de Ridha Charfeddine

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière, près le Tribunal de première instance de Tunis, a décidé de reporter au 16 novembre 2025 l’examen de l’affaire visant l’ancien député Ridha Charfeddine, l’un de ses proches, ainsi qu’un ancien président d’une association sportive.

Le dossier porte sur des soupçons de blanchiment d’argent et de crimes à caractère bancaire. Aucun autre détail n’a été communiqué à ce stade sur l’évolution de l’instruction ou sur les charges précises retenues.