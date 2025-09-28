Tunisie : Walid Ktila décroche sa place en finale du 400 m T34 aux Championnats du monde

Le champion mondial et paralympique tunisien Walid Ktila a réussi à se qualifier pour la finale du 400 mètres (catégorie T34) lors des Championnats du monde de para-athlétisme qui se déroulent à New Delhi, en Inde.

Engagé dans la deuxième série des qualifications, l’athlète tunisien s’est illustré en terminant à la deuxième place avec un temps de 49.25 secondes, performance qui lui ouvre les portes de la grande finale. Cette nouvelle prouesse confirme une fois de plus la régularité et le talent de Walid Ktila, figure emblématique du para-sport tunisien, qui continue de porter haut les couleurs nationales sur la scène internationale.