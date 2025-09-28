Tunisie : Météo du dimanche 28 septembre 2025

Temps passagèrement nuageux sur la plupart des régions ce dimanche, avec des nuages parfois denses sur les régions côtières de l’extrême sud Est, accompagnés de pluies éparses le matin.

Vent de secteur nord relativement fort près des côtes et faible à modéré à l’intérieur du pays, selon les prévisions de l’Institut National de météorologie (INM).

Mer agitée sur les côtes Est et onduleuse au nord. Les températures maximales varieront généralement entre 25° et 30° et aux alentours de 22° sur les hauteurs.