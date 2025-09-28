Selena Gomez et Benny Blanco : mariage officiel et photos exclusives

La star internationale Selena Gomez a officialisé son mariage avec le célèbre producteur musical Benny Blanco, en partageant sur Instagram des photos et vidéos émouvantes de la cérémonie, accompagnées simplement de la date : « 9.27.25 ».

L’annonce a rapidement suscité une vague de réactions enthousiastes de la part de ses millions de fans à travers le monde. L’histoire d’amour du couple trouve ses origines en 2015, lorsque Blanco avait collaboré avec Gomez sur son single Same Old Love.

Depuis, leur complicité s’est renforcée au fil de plusieurs succès musicaux communs, notamment I Can’t Get Enough en 2019 et Single Soon en 2023, avant de se concrétiser aujourd’hui par cette union très attendue.