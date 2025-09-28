Rennes vs Lens : Lien streaming, chaîne tv pour regarder le match

Le championnat de Ligue 1 se poursuit avec un choc attendu entre Rennes et Lens, programmé pour la 6e journée. La rencontre se déroulera dimanche 28 septembre 2025 au Roazhon Park, le stade emblématique de Rennes, et débutera à 20h45.

Ce match oppose deux équipes qui figurent parmi les plus suivies du championnat cette saison. Rennes, solide sur ses terres, cherchera à capitaliser sur son avantage à domicile, tandis que Lens, réputé pour sa capacité à surprendre à l’extérieur, tentera de prendre des points précieux pour se rapprocher du haut du classement. La rencontre pourrait donc avoir un impact significatif sur la dynamique des deux équipes pour les prochaines semaines.

Où suivre le match en direct ?

Pour les fans qui souhaitent suivre cette rencontre en direct, la diffusion sera assurée en exclusivité par la plateforme DAZN.