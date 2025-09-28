Journée mondiale du tourisme : Sejnane célèbre son patrimoine et la transition durable

À l’occasion de la Journée mondiale du tourisme, célébrée sous le signe du « Tourisme et transition durable », la délégation régionale du tourisme de Bizerte a organisé, en partenariat avec la délégation de l’artisanat, les autorités locales et la société civile, une manifestation à El-Ababsa (Sejnane).

L’événement a mis en avant la richesse culturelle et patrimoniale de la région, à travers une exposition valorisant la poterie de Sejnane, inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO, ainsi que le savoir-faire culinaire et les produits du terroir, tels que les huiles essentielles. La rencontre a également été marquée par la présentation de la maison d’hôtes d’El-Ababsa, un modèle d’écotourisme respectueux de l’environnement, qui incarne les ambitions de développement durable et de rayonnement international de Sejnane et de toute la région de Bizerte.